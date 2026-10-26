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Allemagne: Le climat des affaires s'est amélioré plus que prévu en octobre selon l'institut Ifo
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 10:34

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Le drapeau allemand au sommet du Reichstag, à Berlin

Le drapeau allemand au sommet du Reichstag, à Berlin

Le ​moral des entrepreneurs allemands s'est ​amélioré plus ​que prévu ⁠en octobre, ‌montre une enquête de ​l'institut ‌Ifo publiée ⁠lundi.

Son indice du climat ⁠des ‌affaires s'est ⁠établi ‌à ⁠90,2, contre 89,9 ⁠en septembre (non ‌révisé).

Les analystes ​interrogés ‌par Reuters tablaient quant ​à ⁠eux sur 90,0.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin ​Turpin)

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