Allemagne: Le climat des affaires s'est amélioré plus que prévu en octobre selon l'institut Ifo

Le drapeau allemand au sommet du Reichstag, à Berlin
Le moral des entrepreneurs allemands s'est amélioré plus que prévu en octobre, montre une enquête de l'institut Ifo publiée lundi.
Son indice du climat des affaires s'est établi à 90,2, contre 89,9 en septembre (non révisé).
Les analystes interrogés par Reuters tablaient quant à eux sur 90,0.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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