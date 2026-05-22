Deux alpinistes indiens trouvent la mort sur l'Everest

Des alpinistes marchent dans une longue file d'attente alors qu'ils se dirigent vers le sommet du mont Everest

par Gopal Sharma

Deux alpinistes indiens ‌ont trouvé la mort sur l'Everest, ont déclaré vendredi des responsables d'expédition, ce ​qui porte à cinq le nombre décès sur le plus haut sommet du monde depuis le début de la saison.

Un de deux alpinistes indiens est décédé au ​camp II et l'autre à l'Hillary Step, situé en dessous du sommet, dans la "zone de la mort", ​ainsi nommée en raison du niveau dangereusement ⁠bas d'oxygène naturel, a précisé Nivesh Karki, de la société organisatrice de l'expédition ‌Pioneer Adventure.

Tous deux avaient atteint le sommet jeudi mais sont décédés pendant la descente, a-t-il ajouté.

Les détails des décès des deux ​hommes ne sont pas connus.

"Un ‌corps se trouve à très haute altitude et nous essayons ⁠de rapatrier le second depuis le camp II", a déclaré Nivesh Karki à Reuters.

De son côté, Kenton Cool, un Britannique âgé de 52 ans, a réalisé sa vingtième ⁠ascension de l'Everest, ‌ont indiqué les organisateurs de son expédition.

Selon Lukas Furtenbach, qui a ⁠lui-même gravi l'Everest à quatre reprises et organisateur d'expéditions pour la société ‌autrichienne Furtenbach Adventures, Kenton Cool est en train de "réécrire discrètement les ⁠livres des records".

Ce dernier, qui a gravi le mont de 8.849 ⁠mètres la première ‌fois en 2004 et a depuis réitéré cet exploit chaque année, sauf les années ​où les autorités ont fermé la ‌montagne pour diverses raisons, a assuré que l'ascension de l'Everest n'était pas une routine.

"Cela ne devient jamais ​plus facile ni moins effrayant. C’est la plus haute montagne du monde et elle dégage un incroyable sentiment de majesté", a-t-il expliqué.

Le record du plus grand ⁠nombre d'ascensions de l'Everest - 32 - est détenu par un sherpa népalais, Karmi Rita.

Depuis sa première ascension par le Néo-Zélandais Sir Edmund Hillary et le sherpa Tenzing Norgay en 1953, l'Everest a été gravi par plus de 8.000 personnes, beaucoup d'entre elle l'ayant fait à plusieurs reprises.

(Rédigé par Gopal Sharma; Version française Rihab Latrache, édité ​par Benoit Van Overstraeten)