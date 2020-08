Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Le choix de Scholz dope le SPD dans l'opinion Reuters • 12/08/2020 à 10:10









BERLIN, 12 août (Reuters) - La décision du Parti social-démocrate allemand de désigner le ministre des Finances, Olaf Scholz, pour briguer la chancellerie l'an prochain a donné un coup de fouet à la popularité du SPD, lui permettant de dépasser les Verts dans un sondage publié mercredi. Le choix annoncé lundi consacre le retour au premier plan du vice-chancelier d'Angela Merkel, qui avait perdu l'an dernier la bataille pour la direction du SPD face à un duo de membres de l'aile gauche du parti. Dix-huit pour cent des personnes interrogées par l'institut INSA ont affiché leur préférence pour le SPD, le chiffre le plus élevé enregistré depuis février 2019, alors que la cote des Verts recule à 15%. Ces chiffres signifient que le SPD pourrait revendiquer le poste de chancelier d'une éventuelle coalition avec le parti écologiste en cas de victoire aux élections de l'automne 2021. Mais cette victoire est encore loin d'être assurée car la popularité de la CDU-CSU d'Angela Merkel reste pratiquement stable à 36%, montre l'enquête INSA. Le SPD espère que le choix de Scholz lui permettra de reconquérir les voix d'une partie des électeurs centristes qui ont fait le choix d'Angela Merkel lors des scrutins des dernières années. La chancelière a déjà fait savoir qu'elle ne serait pas candidate à sa propre succession l'an prochain après quatre mandats consécutifs. La CDU-CSU n'a pas encore choisi son candidat. (Michael Nienaber, version française Marc Angrand)

