Allemagne: la production recule, les exportations aussi information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 09:31









(CercleFinance.com) - La production industrielle allemande s'est contractée au mois d'avril, tout comme les exportations, ce qui laisse entendre que la politique protectionniste américaine commence à peser sur la première économie d'Europe.



L'Office fédéral de la statistique a indiqué vendredi matin que la production industrielle avait reculé de 1,4% en avril, après une hausse de 2,3% (chiffre révisé de +3% en première lecture) en mars.



Dans sa note d'information, Destatis explique que la baisse de la production dans des secteurs comme la pharmacie (-17,7% d'un mois sur l'autre) et les machines/équipements (-2,4%) a plus que compensé la vigueur de la construction (+1,4%) et de l'agroalimentaire (+5,7%).



Parallèlement, l'excédent commercial du pays s'est réduit en avril, pour s'établir à 14,6 milliards d'euros contre 21,3 milliards en mars, le repli de 1,7% des exportations s'étant ajouté à une augmentation des importations (+3,9%).



Les exports de biens vers les Etats-Unis, son principal débouché à l'international, ont chuté de 10,5% à 13 milliards d'euros, au plus bas depuis octobre dernier.





