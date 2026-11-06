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Allemagne : la production industrielle surprend à la hausse en septembre
information fournie par Zonebourse 06/11/2026 à 08:10

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La production industrielle a progressé de 0,7 % en septembre, déjouant les attentes d'un consensus qui tablait sur une stabilité, après une hausse de 1 % le mois précédent, révisée à la baisse par rapport aux 2 % initialement annoncés.

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