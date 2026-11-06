Allemagne : la production industrielle surprend à la hausse en septembre

La production industrielle a progressé de 0,7 % en septembre, déjouant les attentes d'un consensus qui tablait sur une stabilité, après une hausse de 1 % le mois précédent, révisée à la baisse par rapport aux 2 % initialement annoncés.
A lire aussi
-
Aperam APAM.AS a annoncé vendredi un Ebitda du troisième trimestre en baisse par rapport au trimestre précédent, mais supérieur au résultat de la même période l'année dernière, le producteur d'acier inoxydable citant les gains structurels générés par son programme ... Lire la suite
-
Midterms 2026 : après avoir prêté allégeance à Donald Trump pendant 2 ans, la Silicon Valley va devoir rendre des comptes aux démocrates
Selon un chercheur, les inquiétudes suscitées par l'IA, des centres de données aux impacts de la technologie sur l'emploi et les enfants, "ont fait basculer des voix" côté démocrate. Changement d'ambiance à la Silicon Valley. Après s'être affichés au premier rang ... Lire la suite
-
Macao : un ex-député prodémocratie lourdement condamné dans le premier procès lié aux lois de sécurité nationale
Un tribunal de Macao a condamné vendredi l'ex-député local et militant prodémocratie Au Kam San à 12 ans et six mois de prison pour subversion et autres infractions. Il devient ainsi la première personne condamnée en vertu des lois de sécurité nationale à Macao, ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont ouvert en net repli vendredi, emportées à leur tour par la déroute des valeurs technologiques à Wall Street et en Asie, les investisseurs redoutant que la victoire des démocrates aux élections américaines ne freine l'essor de l'intelligence ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|98,21
|-1,12%
|8 110,46
|-1,16%
|92,72
|+1,18%
|0,0404
|+0,50%
|16,21
|-0,06%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer