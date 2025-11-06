Allemagne : la production industrielle sous les attentes en septembre

(AOF) - La production industrielle a progressé de 1,3% en septembre contre une hausse de 3% attendue après un repli de 3,7% en août.
