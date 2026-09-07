Allemagne : la production industrielle plombée par l'automobile en juillet

(Zonebourse.com) - Après une stagnation en juin (révisée par rapport à une hausse de 0,2% annoncée initialement), la production industrielle allemande en volume a reculé de 1,1% en juillet 2026 par rapport au mois précédent, selon des données corrigées des variations saisonnières et calendaires de Destatis.

Cette baisse traduit principalement un plongeon de 9,2% de la production dans l'industrie automobile. "Un arrêt de production de plusieurs semaines aurait probablement été l'un des principaux moteurs de ce déclin, selon un communiqué de presse de l'Association allemande de l'industrie automobile", précise Destatis.

En revanche, la croissance de la production d'énergie ( 4,7%) a eu un effet positif sur la production totale, une augmentation attribuable, en particulier, à la production d'électricité issue de l'énergie éolienne et du photovoltaïque.

Hors énergie et construction ( 0,9%), la production industrielle allemande a diminué de 2,2% en juillet. La production de biens d'équipement a chuté de 3,4%, celle de biens de consommation a baissé de 2,2% et celle de biens d'investissement s'est tassée de 0,2%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.