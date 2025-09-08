 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Allemagne : la production industrielle meilleure qu'attendu
08/09/2025

(AOF) - La production industrielle a progressé de 1,3% en juillet en Allemagne après avoir reculé de 0,1% en juin. Elle était attendue en hausse de 1,1%.

A lire aussi

  • Le Premier ministre François Bayrou, le 28 avril 2025 à l'Assemblée, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    Bayrou une dernière fois devant les députés pour sa chute annoncée
    08.09.2025 

    Sauf coup de théâtre, François Bayrou va devenir lundi le premier chef de gouvernement de la Ve République à tomber sur un vote de confiance. Un scénario qu'il a lui-même provoqué et qui alimente déjà toutes les spéculations sur un Premier ministre venant de la ... Lire la suite

  • L'ancien anesthésiste français Frédéric Péchier s'adresse à la presse à son arrivée au palais de justice de Besançon, à Besançon, dans le nord-est de la France, le 8 septembre 2025 ( AFP / Romeo BOETZLE )
    Accusé d'empoisonnements mortels, le Dr Péchier devant la justice
    08.09.2025 

    Trente empoisonnements dont 12 mortels et un accusé qui entend démontrer son innocence: le procès de l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier s'ouvre lundi matin à Besançon. En chemise bleue, visiblement stressé et ému, l'ancien anesthésiste-réanimateur a fait son entrée ... Lire la suite

  • STEF : Baissier mais survendu
    STEF : Baissier mais survendu
    08.09.2025 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • BOIRON SA : Le mouvement reste haussier
    BOIRON SA : Le mouvement reste haussier
    08.09.2025 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

