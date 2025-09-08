Allemagne : la production industrielle meilleure qu'attendu

(AOF) - La production industrielle a progressé de 1,3% en juillet en Allemagne après avoir reculé de 0,1% en juin. Elle était attendue en hausse de 1,1%.
