Allemagne-La production industrielle baisse plus que prévu en juin

La production industrielle allemande a baissé plus que prévu en juin par rapport au mois précédent, enregistrant un recul de -1,9%, a annoncé jeudi l'Office fédéral des statistiques.

Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de 0,5% de la production industrielle allemande, après -0,1% en mai (révisé de +1,2).

