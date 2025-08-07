Allemagne-La production industrielle baisse plus que prévu en juin

La production industrielle allemande a baissé plus que prévu en juin par rapport au mois précédent, enregistrant un recul de -1,9%, a annoncé jeudi l'Office fédéral des statistiques.
Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de 0,5% de la production industrielle allemande, après -0,1% en mai (révisé de +1,2).
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)
