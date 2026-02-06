Allemagne-La production industrielle baisse plus que prévu en décembre

La production industrielle allemande a baissé de 1,9% en décembre par rapport au mois précédent, a annoncé vendredi l'Office fédéral de la statistique.

Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de 0,3% de la production industrielle allemande, après +0,2% (révisé de +0,8%) en novembre.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)