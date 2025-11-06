Allemagne-La production industrielle augmente moins que prévu en septembre

La production industrielle allemande a augmenté de 1,3% en septembre par rapport au mois précédent, moins que prévu, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la statistique.
Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 3% de la production industrielle allemande, après une baisse de 4,3% en août.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer