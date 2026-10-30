Allemagne-La croissance économique ralentit moins que prévu au T3

La croissance économique de l'Allemagne a ralenti moins que prévu au troisième trimestre montrent les données préliminaires publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique.

Le produit intérieur brut (PIB) de la première économie de la zone euro a augmenté de 0,2% au cours de la période allant de juillet à fin septembre par rapport au trimestre précédent.

Les économistes tablaient sur une hausse de 0,1% sur la période après une hausse de 0,3% au deuxième trimestre 2025.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)