Allemagne-La croissance du PIB confirmée à 0,3% au T4

Le produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne a progressé en ligne avec les attentes au quatrième trimestre 2025 par rapport au précédent, selon les données définitives publiées mercredi par l'Office fédéral de la statistique.

Le PIB de la première économie de la zone euro a augmenté de 0,3% au cours de la période allant d'octobre à fin décembre, contre une stagnation au troisième trimestre.

Les économistes tablaient sur une hausse de 0,3% sur le trimestre, une progression identique à celle de la première estimation publiée fin janvier.

En rythme annuel, la croissance ressort à 0,4%, également en ligne avec la première estimation, contre 0,3% au troisième trimestre.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)