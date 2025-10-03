 Aller au contenu principal
Allemagne : la croissance de l'activité dans le privé accélère, mais pas autant que prévu
information fournie par AOF 03/10/2025 à 10:04

(AOF) - En Allemagne, le rythme de croissance de l’activité dans le secteur privé a augmenté en septembre, mais pas autant que prévu. L’indice PMI composite s’est installé à 52 points, après 50,5 en août, mais les analystes anticipaient une accélération à 52,5 points. Dans le secteur des services, l’activité a renoué avec la croissance en dépassant le seuil des 50 points, mais là aussi les analystes tablaient sur un chiffre plus robuste. L’indice est passé de 49,3 à 51,5 points, contre une estimation à 52,5 points.

Commentant ces données, Cyrus de la Rubia, économiste en chef de la Hamburg Commercial Bank, explique : " À première vue, les chiffres du PMI pour septembre sont encourageants. Les secteurs des services et de l'industrie manufacturière ont enregistré une forte hausse de la production, et le rythme d'expansion est à son plus haut niveau depuis seize mois. Cependant, certains points négatifs persistent. Dans le secteur manufacturier, les nouvelles commandes ont reculé en septembre, mettant fin à trois mois consécutifs de croissance. Dans le secteur des services, les nouvelles affaires ont de nouveau reculé, même si la baisse s'est légèrement atténuée par rapport au mois précédent. Il ne semble donc pas que la production du secteur privé augmente durablement dans les mois à venir, à moins d'une reprise de la demande ".

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

