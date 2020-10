Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-La CDU de Merkel choisira en janvier son nouveau chef de file Reuters • 01/11/2020 à 00:05









BERLIN, 1er novembre (Reuters) - L'Union chrétienne-démocrate allemande (CDU), le parti de la chancelière Angela Merkel, choisira un nouveau dirigeant à la mi-janvier, a annoncé samedi le secrétaire général du parti, après que le congrès extraordinaire prévu le 4 décembre prochain a été repoussé à cause de la crise sanitaire du coronavirus. La décision, prise en début de semaine, de repousser le vote sur le nouveau chef de file de la CDU a provoqué des tensions internes, l'un des prétendants, Friedrich Merz, accusant certains au sein du parti de s'opposer à sa potentielle nomination. Les trois candidats (Merz, Armin Laschet, Norbert Röttgen) à la succession d'Annegret Kramp-Karrenbauer, l'actuelle dirigeante de la CDU, sont convenus d'organiser le congrès à la mi-janvier, a dit Paul Ziemiak sur Twitter. "L'unité à la CDU est importante pour l'Allemagne, particulièrement en ces temps difficiles", a ajouté le secrétaire général de la CDU. Tous les candidats préfèrent un rassemblement physique, mais si cela n'est pas possible, a-t-il indiqué, ils prônent un congrès virtuel avec vote électronique. Les détails devraient être réglés le 14 décembre, a fait savoir Ziemiak, alors que les élections fédérales allemandes doivent avoir lieu l'an prochain, au plus tard le 24 octobre. Angela Merkel a fait savoir par le passé qu'elle se retirerait de la vie politique à l'issue de son mandat actuel. (Emma Thomasson; version française Jean Terzian)

