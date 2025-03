Allemagne: l'inflation révisée à la baisse en février information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 09:24









(CercleFinance.com) - La hausse de l'indice allemand des prix à la consommation harmonisé aux normes européennes (IPCH) a été revue à la baisse à 2,6% pour le mois de février, contre 2,8% en première lecture, annonce vendredi l'Office fédéral de la statistique.



D'un mois sur l'autre, l'inflation a également été révisée en baisse, à 0,5% contre +0,6% en estimation initiale, montrent les chiffres de Destatis.



Exprimées en données nationales, la hausse des prix à la consommation ressort à 0,4% d'un mois sur l'autre et à 2,3% sur un an, des données conformes aux chiffres provisoires dévoilés le 31 janvier.



A titre de comparaison, l'inflation s'était déjà établie à 2,3% au mois de janvier.



Si le poids des coûts de l'énergie a continué de s'alléger le mois dernier, ce phénomène a été compensé par une intensification de la progression des prix alimentaires, explique Destatis dans une note d'information.





