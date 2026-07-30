 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne : l'inflation préliminaire supérieure aux attentes en juillet
information fournie par AOF 30/07/2026 à 14:12
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

(Zonebourse.com) - Selon des données préliminaires de Destatis, l'office statistique fédéral allemand, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,8% en juillet, contre des attentes à 0,7% et après -0,3% en juin.

En rythme annuel, l'inflation a ainsi connu une progression de 2,8%, après 2,3% le mois précédent, là où les analystes tablaient sur une hausse de 2,7%.

Destatis précise que les prix de l'énergie devraient quant à eux progresser de 8,3% par rapport au même mois de l'année précédente. La hausse des prix de l'énergie s'est donc à nouveau nettement accélérée en juillet (juin 2026 : 3,4% par rapport à juin 2025 ; mai 2026 : 6,6% par rapport à mai 2025).

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Inflation
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 503,14 +1,13%
SOCIETE GENERALE
81,78 +6,60%
2CRSI
25,84 +8,30%
Pétrole Brent
89,46 -1,38%
STELLANTIS
4,891 -7,38%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank