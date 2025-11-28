 Aller au contenu principal
Allemagne : l'inflation préliminaire de novembre recule comme prévu
information fournie par AOF 28/11/2025 à 14:13

(AOF) - Au mois de novembre, l’indice des prix à la consommation préliminaire allemand a reculé de 0,2%, conformément aux prévisions, après une hausse de 0,3% en octobre. En rythme annuel, l’inflation s’est élevée à 2,3%, contre des attentes à +2,4% et +2,3% un mois plus tôt. En données harmonisées sur novembre, l’indice des prix à la consommation a reculé de 0,5%, soit 0,1 point de moins que prévu, portant la progression en rythme annuel à 2,6%, contre +2,4% attendu.

Inflation
