Allemagne : l'inflation maintenue à 2,2% en moyenne en 2025
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 08:46

Les prix à la consommation en Allemagne ont augmenté de 2,2% en 2025 sur une base annuelle moyenne par rapport à l'année précédente, soit le même rythme que celui observé en moyenne en 2024, d'après Destatis.


Pour le seul mois de décembre 2025, le taux d'inflation annuel a été confirmé à 1,8%, tombant ainsi sous la barre de 2% pour la première fois de 2025. Un taux d'inflation plus bas a été mesuré pour la dernière fois en septembre 2024 ( 1,6%).

Le taux d'inflation hors énergie et alimentation, souvent appelé "inflation de base", s'est établie à 2,8% sur l'année 2025 (après 3% en 2024), montrant donc une inflation restée élevée dans d'autres groupes sur une base moyenne annuelle en 2025.

Destatis met ainsi en avant une augmentation de 3,5% des prix de services en moyenne sur l'année dernière comparé à 2024, alors que les prix des biens ont connu une croissance nettement moins rapide de 1%.

