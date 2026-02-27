Allemagne-L'inflation IPCH s'établit à 2% en février

L'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) a ralenti à 2,0% sur un an en février, montrent les données préliminaires publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique.

Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une hausse des prix de 2,1% en février, une progression identique à celle du mois de janvier.

Sur un mois, l'inflation IPCH a progressé de 0,4% après une baisse de 0,1% en janvier et des attentes d'une augmentation de 0,5% ce mois-ci.

