Allemagne-L'inflation IPCH s'établit à 2% en février
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 14:07

L'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) a ralenti à 2,0% sur un an en février, montrent les données préliminaires publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique.

Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une hausse des prix de 2,1% en février, une progression identique à celle du mois de janvier.

Sur un mois, l'inflation IPCH a progressé de 0,4% après une baisse de 0,1% en janvier et des attentes d'une augmentation de 0,5% ce mois-ci.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

