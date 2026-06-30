Allemagne-L'inflation IPCH ralentit à 2,4% en juin

L'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) a ralenti à 2,4% sur un an en juin, montrent les données préliminaires publiées mardi par l'Office fédéral de la statistique.

Les économistes interrogés par Reuters anticipaient un ralentissement à 2,5% après une inflation à 2,7% en mai.

Sur un mois, l'inflation IPCH ressort à -0,2% en juin, alors que les analystes tablaient sur un indice à 0,0% après -0,1% le mois précédent.

(Rédigé par Etienne Breban)