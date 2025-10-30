 Aller au contenu principal
Allemagne : l'inflation IPCH légèrement plus élevée qu'anticipé
information fournie par AOF 30/10/2025 à 14:13

(AOF) - Au mois d'octobre, en Allemagne, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,1% en rythme mensuel, contre +0,2% attendu, après +0,2% en septembre. En rythme annuel, l’inflation a affiché une hausse de 2,3% conforme au consensus, après +2,4% en septembre. L'inflation IPCH - l'inflation aux normes européennes - est ressortie en rythme mensuel à +0,3%, contre +0,2% attendu, après une hausse de 0,2% en septembre. En rythme annuel, elle est ressortie à +2,3%, contre un consensus de +2,2% et après une hausse de 2,4% en septembre.

Inflation
