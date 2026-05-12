Allemagne-L'inflation IPCH confirmée à 2,9% en avril

L'inflation allemande s'est accélérée à 2,9% sur un an en avril, a annoncé mardi l'Office fédéral des statistiques, confirmant ainsi les données préliminaires.

L'inflation des prix à la consommation, calculée selon les normes européennes (IPCH) pour permettre la comparaison avec les autres pays de l'Union européenne, était ressortie à 2,8% en glissement annuel en mars.

(Reportage Friederike Heine, version française Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)