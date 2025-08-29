Allemagne : l'inflation dépasse les attentes en août

(AOF) - En Allemagne, l’indice des prix à la consommation, en rythme mensuel, a augmenté de 0,1% en août alors qu'il était attendu stable par les économistes. En juillet, il avait augmenté de 0,3%. En rythme annuel, l’inflation a affiché une hausse de 2,2%, dépassant le consensus de 2,1% et contre 2% juillet. L'inflation IPCH - l'inflation aux normes européennes - est ressortie en rythme mensuel à 0,1% alors que les économistes anticipaient une stabilité. Il s'élevait à 0,4% en juillet. En rythme annuel, il ressort à 2,1% contre 2% attendu par les économistes et après une hausse de 1,8% en juillet.
