Allemagne : l'inflation d'octobre conforme aux anticipations
12/11/2025 à 08:13

(AOF) - En Allemagne, l’indice des prix à la consommation du mois d’octobre a augmenté de 0,3%, comme prévu, après une hausse de 0,2% précédemment. En rythme annuel, l’inflation s’est élevée à 2,3%, après +2,4% un mois plus tôt, là où les analystes tablaient sur +2,3%. En données harmonisées, les données ont révélé une augmentation mensuelle de 0,3% en octobre et de 2,3% en rythme annuel, conformément aux prévisions des analystes.

Inflation
