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Allemagne : l'inflation augmente moins que prévu en avril
information fournie par AOF 29/04/2026 à 14:09

(Zonebourse.com) - Selon des données préliminaires, l'indice des prix à la consommation allemand a augmenté de 0,6% en avril, contre des attentes à 0,7% et un précédent à 1,1%, portant l'inflation en rythme annuel à 2,9%, soit 0,1 point de moins que prévu, mais 0,2 point de plus qu'en mars.

En données harmonisées, toujours en avril, l'indice des prix à la consommation a progressé de 0,5%. La prévision était de 0,8% et 1,2% en mars. En rythme annuel, toujours en données harmonisées, la hausse est de 2,9%, contre des attentes à 3,1% et un précédent à 2,8%.

Destatis, l'office de la statistique outre-Rhin précise que les prix de l'énergie devraient s'apprécier de 10,1% sur un an, leur plus forte hausse depuis février 2023 ( 19,1% par rapport à février 2022, lors de l'invasion russe de l'Ukraine).

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