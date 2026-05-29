 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne : l'inflation annuelle ralentirait en mai
information fournie par Zonebourse 29/05/2026 à 14:24

Le taux d'inflation en Allemagne, calculé comme la variation de l'indice des prix à la consommation (IPC) par rapport au même mois de l'année précédente, devrait s'établir à 2,6% en mai 2026, selon l'Office fédéral de la statistique (Destatis).

Cette estimation préliminaire pour le mois qui s'achève impliquerait donc un ralentissement de l'inflation par rapport au taux annuel de 2,9% observé en avril, alors que les économistes anticipaient en moyenne un maintien à ce niveau en mai.

Toutefois, le taux d'inflation annuel sous-jacent, c'est-à-dire excluant les catégories souvent volatiles que sont l'énergie et l'alimentation, aurait évolué en sens inverse, passant de 2,3% le mois dernier à 2,5% en mai.

Les prix de l'énergie auraient augmenté de 6,6% en mai par rapport au même mois de l'année précédente, marquant ainsi un ralentissement par rapport à avril ( 10,1%). Enfin, l'inflation des prix des services se serait accélérée, passant de 2,8% à 3,1%.

Inflation
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,99 -1,41%
CAC 40
8 183,34 -0,07%
Or
4 542,47 0,00%
TOTALENERGIES
75,18 -0,32%
SOITEC
177,55 -7,62%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank