Allemagne : l'inflation annuelle ralentirait en mai

Le taux d'inflation en Allemagne, calculé comme la variation de l'indice des prix à la consommation (IPC) par rapport au même mois de l'année précédente, devrait s'établir à 2,6% en mai 2026, selon l'Office fédéral de la statistique (Destatis).

Cette estimation préliminaire pour le mois qui s'achève impliquerait donc un ralentissement de l'inflation par rapport au taux annuel de 2,9% observé en avril, alors que les économistes anticipaient en moyenne un maintien à ce niveau en mai.

Toutefois, le taux d'inflation annuel sous-jacent, c'est-à-dire excluant les catégories souvent volatiles que sont l'énergie et l'alimentation, aurait évolué en sens inverse, passant de 2,3% le mois dernier à 2,5% en mai.

Les prix de l'énergie auraient augmenté de 6,6% en mai par rapport au même mois de l'année précédente, marquant ainsi un ralentissement par rapport à avril ( 10,1%). Enfin, l'inflation des prix des services se serait accélérée, passant de 2,8% à 3,1%.