Allemagne: l'inflation annuelle confirmée à 2,3% en janvier information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 11:21









(CercleFinance.com) - L'inflation a ralenti en Allemagne au mois de janvier, montrent les chiffres définitifs publiés jeudi par Destatis, l'office fédéral de la statistique.



Les prix de détail ont augmenté de 2,3% le mois dernier en variation mensuelle, ce qui marque un ralentissement par rapport au taux d'inflation annuel de 2,6% constaté en décembre, sur fond de décélération de la hausse des prix alimentaires.



Hors carburants et fuel, la hausse des prix à la consommation atteint 2,9% sur un an.



Ces chiffres sont conformes à la première estimation.



En normes IPCH, la mesure de l'inflation utilisée par la Banque centrale européenne, la hausse des prix sur un an est également confirmée à 2,8% sur un an, conformément aux anticipations des économistes.





