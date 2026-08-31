Allemagne : l'inflation accélère légèrement en août

(Zonebourse.com) - Le taux d'inflation en Allemagne, mesuré comme la variation de l'indice des prix à la consommation (IPC) par rapport au même mois un an auparavant, devrait atteindre 2,9% en août 2026, selon l'estimation préliminaire de l'Office fédéral de la statistique.

L'inflation en rythme annuel s'inscrit ainsi en accélération par rapport au taux de 2,8% observé en juillet, mais les analystes anticipaient en moyenne une accélération un peu plus sensible à 3% pour le mois qui s'achève.

L'accélération de l'inflation reflète une poussée des prix de l'énergie, en augmentation de 10,5% sur un an en août, après 8,3% en juillet. Hors alimentation et énergie, l'inflation dite "sous-jacente" devrait s'être maintenue à 2,4% en août.

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