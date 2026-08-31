Allemagne: l'inflation accélère encore en août, portée par l'énergie

Un panneau lumineux affiche les prix des carburants dans une station-service Aral à Bochum, dans l’ouest de l’Allemagne, le 4 mars 2026. ( AFP / INA FASSBENDER )

Portée par un net renchérissement de l'énergie, l'inflation allemande a poursuivi comme attendu sa remontée en août, de quoi conforter l'hypothèse d'un relèvement des taux de la Banque centrale européenne en septembre.

Selon les données provisoires de l'office statistique Destatis communiquées lundi, la hausse des prix à la consommation dans la première économie européenne s'est établie à 2,9% sur un an, après 2,8% en juillet.

Les prix de l'énergie ont bondi de 10,5%, marquant une nouvelle accélération après 8,3% en juillet et 3,4% en juin, toujours sur un an.

Si la fin au 30 juin des réductions fiscales sur les carburants a été le principal moteur de l'accélération de l'inflation en juillet, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont continué de soutenir les prix de l'énergie en août.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), scruté par la Banque centrale européenne puisqu'il permet de comparer les pays de la zone euro, s'est lui aussi établi à 2,9% sur un an, selon Destatis.

Il s'est ainsi maintenu près de la barre des 3%, bien au-delà de l'objectif de 2% poursuivi par la BCE.

L'indice a aussi grimpé en août dans d’autres grandes économies européennes, à 4,3% en Espagne et 2,4% en France.

De quoi conforter les anticipations chez les observateurs d'un relèvement des taux de l'institution monétaire dès septembre, après le statu quo décidé en juillet.

"Le décor semble de plus en plus planté pour une nouvelle hausse des taux" dès la semaine prochaine, note Carsten Brzeski, chez ING.

Plusieurs membres de l'institution s'étaient déjà prononcés en faveur d'un tel relèvement dès juillet, et désormais il ressort que "l'économie de la zone euro a fait preuve d'une résilience presque inattendue face à la guerre au Moyen-Orient", ajoute-t-il.

Ralph Solveen, chez Commerzbank, note que même en cas d'accalmie dans la région, les prix de l'énergie "devraient rester nettement supérieurs à leur niveau d'avant la guerre avec l'Iran, (...) incitant les entreprises à répercuter une partie de ces hausses sur leurs clients".

L'inflation allemande sous-jacente, également scrutée par la BCE et qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, devrait s'établir à 2,4% en août, selon Destatis, également au-dessus de la cible de la BCE.

Dans le détail, la hausse des prix des marchandises en Allemagne a accéléré à 3,0% en août, contre 2,5% un mois plus tôt.

Celle des prix des services a en revanche poursuivi son ralentissement à 2,8%, après 2,9% en juillet et 3,1% en juin, et les prix alimentaires n'ont progressé que de 0,1%, après une hausse de 0,4% en juillet.

"Une bonne nouvelle pour la BCE, dans la mesure où les tensions sur les prix ne se sont pas généralisées", note Ulrike Kastens, chez DWS, qui continue toutefois d'anticiper une nouvelle hausse des taux directeurs la semaine prochaine, portant le taux de dépôt à 2,50%.