Allemagne : l'indice Zew plus faible que prévu en novembre

(AOF) - L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à 38,5 en novembre, contre 41 attendu, après 39,3 en octobre.
Le moral des investisseurs en Allemagne a reculé de manière inattendue en novembre, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques Zew. Son indice est resssorti à 38,5 points contre 39,3 points en octobre, tandis que le consensus des ... Lire la suite
