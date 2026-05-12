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Allemagne : l'indice Zew meilleur que prévu en mai
information fournie par AOF 12/05/2026 à 11:06

(Zonebourse.com) - L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à -10,2 en mai, contre -19,2 attendu, après -17,2 en avril.

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