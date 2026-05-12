Allemagne : l'indice Zew meilleur que prévu en mai

(Zonebourse.com) - L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à -10,2 en mai, contre -19,2 attendu, après -17,2 en avril.
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L'Union européenne met au point actuellement une réglementation visant à encadrer les modèles économiques des réseaux sociaux afin de protéger les mineurs, a déclaré mardi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les nombreux préjudices ... Lire la suite
Sur quelque 3.500 espèces connues, seule une centaine pique les humains et seules cinq sont responsables d'environ 95% des infections chez l'homme. Requins, lions, serpents ou araignées... tous ensemble, les animaux les plus féroces de la planète ne représentent ... Lire la suite
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