CAC 40
7 706,31
+0,10%
Allemagne : l'indice Zew d'août recule plus que prévu
(AOF) -

(AOF) - En Allemagne, l’indice Zew qui mesure la santé actuelle et future de l’économie, à un horizon de six mois, s’est nettement dégradé au mois d’août. Il est passé de 52,7 points, à 34,7 points, là où les analystes tablaient sur un repli un peu moins important à 39,5 points.

