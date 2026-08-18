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Allemagne : l'indice ZEW augmente plus que prévu en août
information fournie par Zonebourse 18/08/2026 à 11:20
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Traduisant un optimisme accru des experts des marchés financiers quant aux perspectives économiques allemandes, l'indicateur ZEW du sentiment économique en Allemagne augmente de 7,9 points pour atteindre 34,2 en août, dépassant ainsi le consensus, qui ressortait à 30.

Par ailleurs, l'évaluation de la situation économique actuelle en Allemagne s'améliore également, et fortement, puisque l'indicateur correspondant s'établit à -61,1, soit un gain de 16,5 points par rapport à son niveau du mois précédent.

"La tendance positive des attentes se consolide encore en août, probablement grâce aux bons résultats trimestriels d'entreprises et au niveau récemment élevé des exportations", commente le président du ZEW, Achim Wambach, à propos des résultats actuels de l'enquête.

"L'économie allemande continue de bénéficier des programmes d'infrastructures du gouvernement fédéral, bien que les niveaux d'eau historiquement bas sur le Rhin représentent un risque aigu supplémentaire affectant l'activité économique", poursuit l'économiste.

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