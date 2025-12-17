 Aller au contenu principal
Allemagne : l'indice Ifo inférieur aux attentes en décembre
information fournie par AOF 17/12/2025 à 10:26

(AOF) - En Allemagne, l’indice Ifo mesurant le climat des affaires a reculé, alors qu’il était anticipé en légère progression. Au mois de décembre, il s’est installé à 87,6 points, contre 88 en novembre et des attentes à 88,2 points.

