Allemagne : l'indice Ifo inférieur aux attentes en décembre

(AOF) - En Allemagne, l’indice Ifo mesurant le climat des affaires a reculé, alors qu’il était anticipé en légère progression. Au mois de décembre, il s’est installé à 87,6 points, contre 88 en novembre et des attentes à 88,2 points.
