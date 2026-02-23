 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne : l'indice Ifo du climat des affaires légèrement supérieur aux attentes en février
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 10:08

En Allemagne, l'indice Ifo mesurant le climat des affaires est ressorti meilleur qu'annoncé en février. Il s'est installé à 88,6 points, contre 87,6 précédemment et des attentes à 88,4 points. Il est à son plus haut depuis le mois d'août.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank