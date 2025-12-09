 Aller au contenu principal
Allemagne : l'excédent commercial supérieur aux attentes en octobre
information fournie par AOF 09/12/2025 à 08:21

(AOF) - L'excédent commercial en Allemagne ressort à 16,9 milliards d'euros en octobre alors que le consensus tablait sur 15,9 milliards d'euros. Il était de 15,3 milliards d'euros en septembre.

