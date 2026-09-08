Allemagne : l'excédent commercial grimpe en juillet

(Zonebourse.com) - L'Allemagne a réalisé un excédent commercial de 21,3 MdsEUR au mois de juillet 2026, selon les données corrigées des variations saisonnières et calendaires de Destatis, en forte hausse par rapport au surplus de 15,4 MdsEUR du mois précédent, alors que les économistes n'espéraient en moyenne qu'une progression à 16 MdsEUR.

Cette amélioration bien plus forte que prévu s'explique par une décrue de 5,7% des importations allemandes d'un mois sur l'autre, à 116,9 MdsEUR, une baisse bien plus marquée que le repli de 0,8% des exportations dans le même temps, à 138,2 MdsEUR.

Toujours par rapport à juin, les exportations de l'Allemagne vers les autres pays membres de l'Union européenne se sont tassées de 1,6% en juillet, tandis que celles vers les Etats-Unis ont grimpé de 19,1% et que celles vers la Chine se sont contractées de 9,5%.

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