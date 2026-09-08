 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne : l'excédent commercial grimpe en juillet
information fournie par AOF 08/09/2026 à 08:17
Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - L'Allemagne a réalisé un excédent commercial de 21,3 MdsEUR au mois de juillet 2026, selon les données corrigées des variations saisonnières et calendaires de Destatis, en forte hausse par rapport au surplus de 15,4 MdsEUR du mois précédent, alors que les économistes n'espéraient en moyenne qu'une progression à 16 MdsEUR.

Cette amélioration bien plus forte que prévu s'explique par une décrue de 5,7% des importations allemandes d'un mois sur l'autre, à 116,9 MdsEUR, une baisse bien plus marquée que le repli de 0,8% des exportations dans le même temps, à 138,2 MdsEUR.

Toujours par rapport à juin, les exportations de l'Allemagne vers les autres pays membres de l'Union européenne se sont tassées de 1,6% en juillet, tandis que celles vers les Etats-Unis ont grimpé de 19,1% et que celles vers la Chine se sont contractées de 9,5%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,71 +1,44%
HAFFNER ENERGY
0,658 -1,50%
SOITEC
139,4 -2,76%
BIOPHYTIS
0,0661 -5,57%
CAC 40
8 278,71 -0,33%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank