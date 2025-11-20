Allemagne-L'emploi dans le secteur automobile à son plus bas niveau depuis plus de dix ans

Des voitures neuves sont garées à l'usine Ford, à Cologne, en Allemagne

L'emploi dans le secteur automobile allemand est à son plus bas niveau depuis plus de dix ans à la suite de la suppression de dizaines de milliers d'emplois, a jeudi déclaré le bureau fédéral des statistiques.

L'industrie automobile, y compris les fabricants de pièces détachées, comptait 721.400 employés à la fin du mois de septembre, soit le chiffre le plus bas depuis mi-2011 avec 718.000 employés alors enregistrés, selon les données publiées jeudi.

Fin septembre, le secteur en difficulté comptait 48.700 employés de moins qu'un an auparavant, soit un déclin de 6,3% et la plus forte baisse de tous les grands secteurs industriels comptant plus de 200.000 employés, a indiqué le bureau fédéral des statistiques.

À titre de comparaison, le secteur manufacturier dans son ensemble employait environ 5,43 millions de personnes à la fin du mois de septembre. Cela représente 120.300 personnes en mois sur un an, soit une baisse de 2,2%, a indiqué le bureau fédéral des statistiques.

"La récession prolongée dans l'industrie se reflète clairement dans les tendances de l'emploi", a déclaré Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank.

Néanmoins, l'industrie automobile reste le deuxième secteur manufacturier allemand en termes d'emploi, après la construction mécanique, qui compte environ 934.200 personnes.

Les constructeurs allemands sont confrontés aux droits de douane élevés des États-Unis, à la montée en puissance des constructeurs chinois de véhicules électriques et, plus récemment, à des difficultés d'approvisionnement en puces électroniques en raison d'un différend concernant Nexperia.

Selon une étude réalisée par l'institut économique Ifo au début du mois, le moral dans l'industrie automobile allemand s'est toutefois sensiblement amélioré en octobre. L'indice du climat des affaires du secteur est passé de moins 21,3 points en septembre à moins 12,9 points, a déclaré l'institut.

(Rene Wagner, rédigé par Miranda Murray ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)