Allemagne-L'attaque du réseau électrique de Berlin attribuée par les autorités à des "extrémistes de gauche"
information fournie par Reuters 04/01/2026 à 17:52

L'incendie qui a affecté le sud-ouest de Berlin, privant d'électricité des dizaines de milliers de personnes, est probablement dû à une attaque de l'extrême gauche, ont déclaré dimanche des responsables allemands.

La société de gestion du réseau électrique Stromnetz Berlin a déclaré samedi que l'incendie criminel présumé pourrait priver d'électricité jusqu'à 45.000 foyers jusqu'au 8 janvier. Dimanche, l'entreprise a indiqué qu'environ 35.000 foyers et 1.900 entreprises étaient toujours affectés malgré les efforts déployés pour rétablir le courant.

Les médias locaux ont publié une lettre de l'organisation d'extrême gauche Volcano Group revendiquant une opération visant l'industrie énergétique basée sur les combustibles fossiles.

"La lettre revendiquant l'attentat a été authentifiée par les autorités de sécurité", peut-on lire dans un message d'Iris Spranger, ministre de l'Intérieur de la ville de Berlin, publié sur x.

"Je condamne avec la plus grande fermeté cette attaque inhumaine contre les Berlinois et les visiteurs de la ville. L’enquête est en cours", ajoute-t-elle.

En septembre, un incendie criminel présumé visant deux pylônes a privé d'électricité environ 50.000 foyers berlinois.

(Reportage de Christoph Steitz Version française Elizabeth Pineau)

