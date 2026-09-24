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Allemagne-L'agence de gestion de la dette prévoit un nouveau record d'emprunts en 2027
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 13:57
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* L'Allemagne doit rembourser cette année €309 mds de dette arrivant à échéance

* L'agence prévoit de publier en décembre ses prévisions d'émissions pour 2027

* Le directeur de l'agence souligne l'augmentation des besoins budgétaires

par Rene Wagner

L'Agence fédérale des finances allemande a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à ce que les emprunts fédéraux atteignent un niveau record de 525,5 milliards d'euros en 2026 et continuent d'augmenter l'année suivante, principalement en raison de la hausse des besoins de refinancement et de l'augmentation des besoins liés aux fonds spéciaux.

"Ce chiffre augmentera également en 2027", a déclaré Tammo Diemer, directeur exécutif de l’Agence fédérale des finances, aux journalistes à Francfort.

L’agence chargée de la gestion de la dette allemande a indiqué qu’elle prévoyait de publier en décembre ses prévisions annuelles concernant ses émissions pour 2027.

L'un des facteurs clés est le volume croissant de la dette arrivant à échéance qui doit être remboursée et refinancée, a précisé l'agence. L'Allemagne doit rembourser cette année 309 milliards d'euros de dette existante à ses investisseurs.

Les emprunts nets du budget fédéral augmentent également légèrement, tandis que les besoins de financement liés aux fonds spéciaux allemands sont eux aussi en hausse, a précisé Tammo Diemer.

Pris dans leur ensemble, ces facteurs laissent entrevoir des besoins de financement globaux plus élevés, a déclaré Tammo Diemer, ajoutant : "Le gouvernement fédéral mène une politique budgétaire expansionniste."

Les investisseurs comprennent que cette marge de manoeuvre financière est utilisée pour accroître les investissements dans les infrastructures et la défense, qui sont essentiels à la viabilité future de l’Allemagne, a-t-il ajouté.

"Ce sont là des objectifs compréhensibles et importants, qui sont essentiels à notre viabilité future et qui, en fin de compte, renforcent la solvabilité du gouvernement fédéral", a ajouté Tammo Diemer.

L’Allemagne reste l’un des emprunteurs souverains les plus prisés au monde grâce à sa notation de crédit AAA, la plus élevée, qui a été confirmée ce mois-ci par l’agence de notation européenne Scope.

Et ce, malgré une vague de ventes de dette publique déclenchée par la guerre en Iran, qui a entraîné une forte hausse des taux ces dernières semaines. Le taux du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR , référence du marché, atteint jeudi 3,5744% à la mi-journée, après avoir dépassé la semaine dernière son sommet de 17 ans, à 3,5723%.

L’une des raisons est le risque croissant d’inflation résultant du conflit au Moyen-Orient, qui a incité la Banque centrale européenne (BCE) à relever son taux directeur à deux reprises cette année, faisant grimper les coûts d’emprunt de l’État.

(Rédigé par Rene Wagner et Miranda Murray ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/09/2026 à 13:57:39.

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