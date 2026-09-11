Allemagne-L'AfD n'exclut pas un soutien à la production d'armes en Saxe-Anhalt pour son projet de remigration

Le parti d'extrême droite "Alternative pour l'Allemagne" (AfD), victorieux dimanche des élections régionales en Saxe-Anhalt, a laissé entendre qu'il pourrait se montrer favorable à l'implantation d'un fabricant d'armes dans ce Land afin de disposer des ressources nécessaires pour son projet de "remigration".

Lors d'une conférence de presse jeudi dans la ville de Sangerhausen, en Saxe-Anhalt, Ulrich Siegmund, tête de liste du parti dans cette région de l'est de l'Allemagne, a déclaré que l'AfD n'était pas opposée à la production d'armes à des fins nationales.

L'AfD, qui souhaite renouer des liens avec la Russie et se présente comme un "parti de la paix", s'oppose pourtant aux gigantesques projets de dépenses dans la défense décidées par la coalition du chancelier Friedrich Merz, ainsi qu'au soutien militaire apporté à l'Ukraine.

Le parti semble cependant favorable à une production d'armes dans le cadre du projet d'investissement dans le secteur de la défense prévu à Sangerhausen, alors que dans son programme figure la mise en place d'une incitation forte au retour des immigrés non européens dans leur pays d'origine, voire une déportation.

"Nous ne condamnons pas la production de matériel militaire de manière générale, car nous aurons naturellement besoin des ressources appropriées pour les futures campagnes de rapatriement et d'expulsion", a expliqué Ulrich Siegmund.

"C'est également dans l'intérêt de la sécurité intérieure, de notre propre stabilité et de la défense nationale", a-t-il ajouté.

La chaîne de télévision publique locale MDR a rapporté que la société israélienne Elbit Systems était en discussions pour y construire une usine destinée à fabriquer des composants pour d'autres entreprises allemandes.

Les responsables municipaux affirment toutefois qu'aucun système d'armement complet, drone ou obus d'artillerie ne sera produit sur ce site, qui pourrait créer jusqu'à 400 emplois.

Elbit Systems Deutschland a dit vendredi à Reuters évaluer en permanence les opportunités d'expansion en Allemagne, mais qu'aucun site n'avait encore été retenu pour une expansion future.

"En tant que partenaire de longue date, l'entreprise est présente sur plusieurs sites en Allemagne, emploie des centaines de salariés allemands et continue de renforcer sa présence industrielle locale", a déclaré Elbit Systems Deutschland.

DES EXPULSIONS "DÈS LA PREMIÈRE MINUTE"

L'AfD, qui a manqué de peu d'obtenir la majorité absolue au Parlement de Saxe-Anhalt, est devenue la principale incarnation de l'opposition au système politique fondé sur le consensus qui gouverne l'Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale.

Parti anti-immigration, il cherche à former un gouvernement régional et s'est engagé à procéder à des expulsions "dès la première minute", à mettre en place des patrouilles citoyennes et à créer des classes à l'école distinctes pour les enfants réfugiés.

Ulrich Siegmund a déclaré que le parti suivait de près l'évolution de la situation à Sangerhausen.

"Nous voulons examiner de près ce qui est produit exactement et dans quelles conditions, et déterminer si cela risque de nous impliquer dans des conflits à l'étranger", a-t-il déclaré.

Un soutien du parti d'Ulrich Siegmund au projet prévu en Sangerhausen pourrait compliquer les négociations avec le parti populiste de gauche BSW, seule formation à avoir laissé entendre qu'elle était prête à travailler avec l'AfD.

Le BSW, qui, à l'instar de l'AfD, s'oppose au soutien militaire allemand à l'Ukraine, a mené campagne contre le projet prévu à Sangerhausen, rejetant les arguments économiques en faveur de l'implantation d'industriels étrangers du secteur de la défense.

(Reportage Rami Ayyub à Jérusalem et Susanne Neumayer-Remter et Oliver Barth à Magdebourg; version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)