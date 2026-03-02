 Aller au contenu principal
Allemagne : l'activité manufacturière renoue avec la croissance en février
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 10:01

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 50,9 en février, contre un consensus de 50,7, après 49,1 en janvier, a indiqué S&P Global. A 50,9 points, cet indicateur est à un niveau inédit depuis 44 mois.

Fermer

