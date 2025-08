Allemagne : l’activité des services renoue avec la croissance en juillet

(AOF) - À 50,6 en juillet, l’indice PMI HCOB de l’activité commerciale en Allemagne est en hausse par rapport à 49,7 en juin et de nouveau au-dessus du seuil neutre de 50,0 pour la première fois en quatre mois. Le secteur des services en Allemagne a pris un départ positif au second semestre de l’année, avec une croissance renouvelée de l’activité commerciale et une hausse de la demande, selon la dernière enquête HCOB PMI.

Le taux d'expansion de l'activité des entreprises n'a été que modeste, car le rythme de la création d'emplois dans le secteur s'est ralenti, mais les entreprises étaient de plus en plus optimistes quant à leurs perspectives de croissance pour l'année à venir.

En outre, les données de la dernière enquête indiquent des forces désinflationnistes soutenues dans l'ensemble de l'économie des services allemande au début du troisième trimestre. De plus, les taux d'augmentation des coûts des intrants et des charges de production ont considérablement diminué par rapport au mois précédent et étaient les plus faibles enregistrés depuis début 2021.