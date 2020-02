Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Kramp-Karrenbauer renonce à succéder à Merkel - source Reuters • 10/02/2020 à 12:12









(Actualisé avec précisions, contexte, réaction) par Andreas Rinke BERLIN, 10 février (Reuters) - Annegret Kramp-Karrenbauer va renoncer à la présidence de l'Union chrétienne démocrate (CDU), le parti d'Angela Merkel, et ne sera pas candidate au poste de chancelière lors des élections fédérales prévues en 2021 en Allemagne, a-t-on appris lundi d'une source au sein de la formation conservatrice. Annegret Kramp-Karrenbauer souhaite cependant rester ministre de la Défense, avec l'accord d'Angela Merkel, a dit un porte-parole du gouvernement allemand. Elle a informé lundi les dirigeants de la CDU qu'elle organiserait la désignation de son successeur, à la fois pour la présidence du parti et pour la candidature à la chancellerie, dans le courant de l'été, a dit la source. Considérée comme la dauphine désignée d'Angela Merkel depuis qu'elle lui a succédé en décembre 2018 à la présidence de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, âgée de 57 ans, a toutefois peiné depuis à asseoir son autorité sur le parti. La dirigeante avait exigé une clarification lors d'un congrès de la CDU l'an dernier, proposant aux cadres du parti de soutenir ses projets ou d'"en finir ici et maintenant". Ces derniers s'étaient alors officiellement rangés derrière celle qu'on surnomme AKK, qui n'avait toutefois pas réussi à lever les doutes sur sa capacité à les mener au combat. Le dernier signe en date de cette contestation latente est venu la semaine dernière du Land de Thuringe, où les dirigeants locaux de la CDU ont, contre son avis, noué une alliance avec les nationalistes d'Alternative für Deutschland (AfD) pour l'élection du nouveau ministre-président de la région. Cet épisode a un peu plus entamé la crédibilité d'Annegret Kramp-Karrenbauer, qui, selon une source, restera à la tête de la CDU jusqu'à la désignation d'un autre candidat à la chancellerie. VERS DES ÉLECTIONS ANTICIPÉES ? Les prochaines élections fédérales sont prévues à l'automne 2021 mais la fragilité des deux partenaires de coalition, les conservateurs de la CDU-CSU et le Parti social-démocrate (SPD), pourrait accélérer le calendrier. Sigmar Gabriel, ancien dirigeant du SPD, s'attend ainsi à des élections anticipées en raison de la difficulté des deux soi-disant grands "Volksparteien" à maintenir l'unité dans leurs rangs. "Je m'attends à ce que nous n'ayons pas à attendre longtemps avant d'avoir de nouvelles élections", a dit Sigmar Gabriel au quotidien Bild. Michael Roth, un "poids lourd" du SPD, a pour sa part écrit sur Twitter: "Après le retrait annoncé de @akk, il est encore plus incertain que d'honnêtes démocrates s'uniront au-delà des frontières partisanes dans le combat pour la démocratie et contre le nationalisme. Perturbant." A l'inverse, du côté de l'AfD, on se réjouit de ce départ. Alexander Gauland, président honorifique de la formation d'extrême droite, a jugé qu'Annegret Kramp-Karrenbauer avait échoué dans sa tentative d'ostraciser l'AfD et qu'une telle posture n'était pas tenable à long terme. "La base de son parti l'a admis depuis longtemps et a plongé la CDU, avec cette politique d'exclusion, dans le chaos", a-t-il dit. La course à la succession d'AKK est déjà lancée côté conservateurs. L'homme d'affaires Friedrich Merz a quitté le géant de la gestion d'actifs BlackRock BLK.N pour se concentrer sur la politique tandis que le ministre de la Santé, Jens Spahn, multiplie les apparitions dans les médias à l'occasion de la crise du coronavirus et s'efforce de se donner une image dynamique en multipliant les déplacements pour coordonner la réponse européenne et du G7. Peu après la parution des premières informations sur le retrait à venir d'Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz a tweeté: "C'est désormais le bon moment pour donner un élan via des mesures économiques et financières." (version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)

