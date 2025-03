Allemagne: indice ZEW en forte progression en mars information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 11:20









(CercleFinance.com) - L'indice ZEW du sentiment économique pour l'Allemagne montre à nouveau une forte croissance des attentes dans l'enquête de mars : à 51,6, il a augmenté de 25,6 points, soit sa plus forte hausse d'un mois sur l'autre depuis janvier 2023.



'L'ambiance plus positive est probablement due à des signaux positifs concernant la future politique budgétaire allemande, comme l'accord sur l'enveloppe financière de plusieurs milliards d'euros pour le budget fédéral', avance Achim Wambach.



'Par ailleurs, la sixième baisse consécutive des taux directeurs par la BCE signifie des conditions de financement favorables pour les ménages et les entreprises', poursuit le président de l'institut ZEW.



L'évaluation de la situation économique actuelle reste cependant atone : l'indicateur correspondant pour l'Allemagne n'a que légèrement augmenté de 0,9 point pour s'établir désormais à -87,6.





