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Allemagne : hausse timide de la production industrielle en juin
information fournie par Zonebourse 07/08/2026 à 08:38
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Après une hausse de 0,7% en mai (révisée par rapport à une estimation initiale de 0,9%), la production industrielle allemande en volume a augmenté de 0,2% en juin 2026 par rapport au mois précédent, selon les données de Destatis ajustées des variations saisonnières et calendaires.

Cette évolution positive est principalement attribuable à la croissance observée dans l'industrie automobile ( 3,6%) et les autres équipements de transport ( 8,4%). En revanche, une baisse dans la fabrication de machines et d'équipements (-3,9%) a eu un impact négatif.

A l'exclusion de l'énergie ( 1,9%) et de la construction ( 0,1%), la production industrielle est restée inchangée par rapport à mai, les hausses dans les biens de consommation ( 1%) et les biens d'équipement ( 0,2%) ayant compensé un repli dans les biens intermédiaires (-0,9%).

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