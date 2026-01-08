Allemagne-Hausse surprise des commandes à l'industrie en novembre

Les commandes industrielles en Allemagne ​ont augmenté de façon inattendue en novembre, a déclaré jeudi l'Office fédéral des statistiques.

Les commandes ont progressé de 5,6% en novembre par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, a précisé l'office.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 1,0%, après +1,6% (révisé de +1,5%) en octobre.

