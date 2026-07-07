Allemagne-Hausse surprise de la production industrielle en mai

La production industrielle allemande a progressé de façon inattendue en mai, avec une hausse de 0,9% par rapport au mois précédent, a annoncé mardi l'Office fédéral de la statistique.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une augmentation de 0,2% de la production industrielle allemande, après une hausse de 0,2% (révisé de +0,4%) en avril.

(Rédigé par Coralie Lamarque)