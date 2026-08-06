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Allemagne : hausse sensible des commandes industrielles en juin
information fournie par Zonebourse 06/08/2026 à 08:20
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Après une hausse de 0,3% en mai par rapport au mois précédent (révisée à partir d'une estimation initiale de 1,9%), les commandes manufacturières en Allemagne ont grimpé de 3,1% en juin 2026, selon les données corrigées des variations saisonnières et calendaires de l'Office fédéral de la statistique (Destatis).

Cette progression est en grande partie attribuable aux fortes hausses enregistrées dans la fabrication de machines et d'équipements ( 12,7%) ainsi que dans celle de produits informatiques, électroniques et optiques ( 22,7%), des commandes de grande ampleur ayant été enregistrées dans ces deux secteurs.

La croissance enregistrée dans l'industrie automobile ( 3,8%) a également contribué positivement à la performance globale. En revanche, dans les autres équipements de transport (avions, navires, trains, véhicules militaires), les commandes ont chuté de 41,7% par rapport au niveau élevé du mois précédent.

Traduisant mieux la tendance sous-jacente, en excluant les commandes de grande ampleur, les commandes allemandes ont diminué de 0,5% en juin par rapport au mois précédent et sont restées stables sur l'ensemble du 2e trimestre 2026 par rapport aux trois premiers mois de l'année.

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